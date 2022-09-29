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Adıyaman gündem haberi: Adıyaman'da terör operasyonunda yaşam malzemeleri ele geçirildi

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Adıyaman gündem haberi: Adıyaman'da terör operasyonunda yaşam malzemeleri ele geçirildi

Edinilen Adıyaman gelişmesine göre Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda toprağa gömülü yaşam malzemeleri bulundu.

Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda toprağa gömülü yaşam malzemeleri bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gerger ilçesi Yeşilyurt köyü kırsalında arama tarama faaliyeti gerçekleştirdi.

Ekipler, 3 farklı noktada toprağa gömülü yaşam malzemeleri ele geçirdi.

Malzemeler, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla imha edildi.

Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel

Adıyaman PKK Güncel Haberler

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