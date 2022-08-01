Son dakika haberleri! Terör operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
Edinilen son dakika gelişmesine göre Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 1 zanlı gözaltına alındı.
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Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 1 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda ekipler, D.Y'yi gözaltına aldı.
Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
AA / Orhan Pehlül - Güncel