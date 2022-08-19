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Adıyaman gündem haberi... Adıyaman'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı

Adıyaman gündem haberi... Adıyaman'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı

Adıyaman gündem haberi | Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Hüseyin Ş. (38) yönetimindeki LL 265 İC yabancı plakalı otomobil, Kahta-Siverek kara yolunun Narince köyü yakınlarında şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan Ayşe Ş. (74), Emin Ş. (40), Ezgi Ş. (27) ve Emre Ş. (23) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / İsmail Kaya - Güncel

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