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Otomobilin çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü ağır yaralandı

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Adıyaman'da otomobilin çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Adıyaman'da otomobilin çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü ağır yaralandı.

H.G. idaresindeki 02 ABB 964 plakalı otomobil, Hanifi G'nin kullandığı elektrikli bisiklet ile Karaköprü yakınlarında çarpıştı.

Kazada yaralanan ve 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan bisiklet sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel

Adıyaman Güncel Haberler

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