Otomobilin çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü ağır yaralandı Güncel Haberler Adıyaman'da otomobilin çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü ağır yaralandı. Adıyaman'da otomobilin çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü ağır yaralandı. H.G. idaresindeki 02 ABB 964 plakalı otomobil, Hanifi G'nin kullandığı elektrikli bisiklet ile Karaköprü yakınlarında çarpıştı. Kazada yaralanan ve 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan bisiklet sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Güncel Kaynak: AA / Orhan Pehlül Adıyaman Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Otomobilin çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü ağır yaralandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.