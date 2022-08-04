Adıyaman gündem haberi: Adıyaman'da kadınlara KADES uygulaması anlatıldı - Haberler

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Adıyaman gündem haberi: Adıyaman'da kadınlara KADES uygulaması anlatıldı

Adıyaman gündem haberi: Adıyaman'da kadınlara KADES uygulaması anlatıldı

Adıyaman gelişmesine göre Adıyaman'da, aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında hayata geçirilen Kadın Destek Uygulaması'nın (KADES) tanıtımı yapıldı.

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Adıyaman'da, aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında hayata geçirilen Kadın Destek Uygulaması'nın ( Kades ) tanıtımı yapıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentteki özel bir alışveriş merkezinde stant açtı.

Stantta kadınlara KADES'i anlatan ve broşür dağıtan ekipler, kadınların cep telefonuna uygulamayı yüklemesine de yardımcı oldu.

Kadın haklarının korunması, koruyucu ve önleyici tedbir kararları ve şiddet mağduru kadınların acil durumlarda kullanması amacıyla geliştirilen uygulamayla ilgili bilgiler verildi.

Etkinliğe Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Osman Kolay katıldı.

AA / Orhan Pehlül - Güncel

Emniyet Müdürlüğü alışveriş Adıyaman KADES Güncel Haberler

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