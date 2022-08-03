Adıyaman haber | Adıyaman'da evindeki tüp patlayan yaşlı kadın yaralandı Adıyaman haberi... Adıyaman'da bir evde tüp patlaması sonucu yaralanan yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı. Adıyaman'da bir evde tüp patlaması sonucu yaralanan yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı. Yeni Mahalle'de Kadir Kıran'a ait tek katlı evde, mutfak tüpü henüz belirlenemeyen nedenle patladı. Patlamanın ardından yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. O sırada evde bulunan ve yaralanan Hanım Kıran (70), Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın ve patlama nedeniyle evde hasar oluştu. Güncel AA / Orhan Pehlül Adıyaman İtfaiye Güncel Haberler

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