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Adıyaman gündem haberi... Adıyaman'da devrilen minibüsteki 14 kişi yaralandı

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Adıyaman gündem haberi... Adıyaman'da devrilen minibüsteki 14 kişi yaralandı

Adıyaman gündem haberi | Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı.

Sertaç D. idaresindeki 06 BYG 011 plakalı minibüs, Çelikhan- Adıyaman kara yolunun 11'inci kilometresinde şarampole devrildi.

Tarım işçilerini taşıdığı öğrenilen minibüsün sürücüsü ile araçtaki 13 kişi yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Çelikhan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

AA / Orhan Pehlül - Güncel

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