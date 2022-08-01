Son dakika haberleri... Uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Bir son dakika haberine göre Adıyaman'daki uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
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Adıyaman'daki uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde durumundan şüphelendiği bir otomobili durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü.
AA / Orhan Pehlül - Güncel