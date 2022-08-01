Son dakika haberleri... Uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı Bir son dakika haberine göre Adıyaman'daki uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Adıyaman'daki uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde durumundan şüphelendiği bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü. Güncel AA / Orhan Pehlül Cumhuriyet Başsavcılığı Emniyet Müdürlüğü Adıyaman Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haberleri... Uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.