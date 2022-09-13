Taşlı ve sopalı kavgada 3 kişi yaralandı
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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki grup arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 3 kişi yaralandı.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki grup arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 3 kişi yaralandı.
Yavuz Selim Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / İsmail Kaya - Güncel