Taşlı ve sopalı kavgada 3 kişi yaralandı Güncel Haberler Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki grup arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 3 kişi yaralandı. Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki grup arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 3 kişi yaralandı. Yavuz Selim Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Güncel Kaynak: AA / İsmail Kaya Adıyaman Güncel Haberler

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