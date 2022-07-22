Adıyaman gündem: Adıyaman'da Roma dönemine ait 3 mezar bulundu - Haberler

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Adıyaman gündem: Adıyaman'da Roma dönemine ait 3 mezar bulundu

AA - İsmail Kaya - Güncel
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Adıyaman gündem: Adıyaman'da Roma dönemine ait 3 mezar bulundu

Gelen Adıyaman haberine göre Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yapılan kazı çalışmalarında Roma dönemine ait 3 mezar ortaya çıkarıldı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yapılan kazı çalışmalarında Roma dönemine ait 3 mezar ortaya çıkarıldı.

Akıncılar beldesinde 1973 yılında yapılan ve artık yetersiz gelen su deposunun yenilenmesi için çalışma başlatıldı.

Çalışmalar sırasında düzgün kesme taşlardan yapılmış 3 mezar yapısı ortaya çıkarıldı.

Mezarlar içinde çömleklerin yanı sıra Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen minyatür balta ve bazı objeler bulundu.

Müze Müdürü Mehmet Alkan, gazetecilere, çalışmaların tamamlandığını ve mezarların korumaya alındığını söyledi.

Mezarların Roma dönemine ait olduğunun değerlendirildiğini ifade eden Alkan, "Kazılarda yaklaşık 4 metre seviyesine inildi. Bu seviye indirme çalışmaları sonucunda 3 mezar ortaya çıkarıldı." diye konuştu.

AA / İsmail Kaya - Güncel

Akıncılar Adıyaman Roma su Güncel Haberler

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