Adıyaman Gölbaşı Karayolunda Minibüs Kazası: 5 Yaralı

Adıyaman Gölbaşı karayolunda tekstil işçilerini taşıyan minibüs, tarlaya uçtu. Sürücü ve 4 işçi yaralandı. Olay yerine AFAD, UMKE, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Adıyaman Gölbaşı karayolunda tekstil işçilerini taşıyan minibüsü tarlaya uçtu. Sürücü ve 4 tekstil işçisi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Adıyaman'dan Besni ilçesine giden Ramazan Ö. idaresindeki 46 AGP 915 plakalı tekstil işçilerini taşıyan minibüs, Adıyaman Gölbaşı karayolunun 15'inci kilometresinde yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Feci kazada sürücünün de aralarında bulunduğu toplam 5 kişi yaralandı. Yaralılardan bir kısmı tarlaya savrulurken bazıları ise araçta sıkıştı. Kazanın ardından bölgeye AFAD, UMKE, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansa bindirilerek Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. - ADIYAMAN