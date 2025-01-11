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Adıyaman Emniyet Müdürü, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Adıyaman Emniyet Müdürü, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı
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Adıyaman İl Emniyet Müdürü Alper Uzman, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak çeşitli kategorilerde beğendiği fotoğrafları seçti ve fotoğrafçıları tebrik etti.

Adıyaman İl Emniyet Müdürü Alper Uzman, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Uzman, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, "Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Özgür ülkede ilk namaz", "Haber" kategorisinde Murat Şengül'ün "Yeniden başlamak lazım" başlıklı fotoğrafını tercih eden Uzman, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Lukas Kabon'un "Kurtarılan can" karesini beğendi.

"Günlük Hayat" kategorisinde İsa Terli'nin "7 tepe, 5 minare, 1 kule" fotoğrafını seçen Uzman, "Spor" kategorisinde ise tercihini Ahmet İzgi'nin "Azimle gelen" karesinden yana kullandı.

Uzman, birbirinden etkileyici kareleri çeken Anadolu Ajansı personellerini tebrik etti.

Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel
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