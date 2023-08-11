Adıyaman Emniyet Müdürlüğüne Yeni Görevli

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Cihat Dağdeviren, göreve başladı. Vali Dr. Osman Varol tarafından kabul edilen Dağdeviren'e yeni görevinde başarılar dileyen Vali Varol, ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirtti.

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Cihat Dağdeviren, göreve başladı.

Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesi ile Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Cihat Dağdeviren, Vali Dr. Osman Varol'u makamında ziyaret etti.

Emniyet Müdürü Cihat Dağdeviren'i makamında kabul eden Vali Varol, İl Emniyet Müdürüne yeni görevinin hayırlı olmasını dileyerek çalışmalarında başarılar diledi.

Kararname ile Adıyaman'da yaklaşık 4 yıl Emniyet Müdürü olarak görev yapan İbrahim Ergüder, Düzce Emniyet Müdürlüğü'ne, Polis Başmüfettişi Cihat Dağdeviren ise Adıyaman Emniyet Müdürlüğü görevine atanmıştı. - ADIYAMAN