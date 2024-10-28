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Adıyaman Dernekler Federasyonu, Gazze İçin Ayasofya'da Namaz Kıldı

Adıyaman Dernekler Federasyonu, Gazze İçin Ayasofya'da Namaz Kıldı
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Adıyaman Dernekler Federasyonu, Gazze'ye destek amacıyla Ayasofya-i Kebir Cami'nde sabah namazı kıldı. Federasyon Başkanı, İsrail'in saldırganlıklarını eleştirerek genel bir boykot çağrısı yaptı.

ADIYAMAN Dernekler Federasyonu temsilcileri Gazze'ye destek amacıyla Ayasofya-i Kebir Cami'nde sabah namazı kıldı. Basın açıklaması yapan grup İsrail rejimine karşı genel bir boykot başlatması gerektiğini dile getirdi.

Adıyaman Dernekler Federasyonu, Gazze'ye destek amacıyla sabah namazında Ayasofya-i Kebir Caminde toplandı. Federasyon üyeleri, İsrail'in saldırılarına karşı Gazze'ye destek vermek için bir araya geldi. Namazın ardından caminin önünde açıklama yapan grup, boyunlarına Filistin ve Türk bayraklı atkılar takarak iki ülkenin bayrağını açtı. Grup adına konuşan Adıyaman Dernekler Federasyonu Başkanı Hüseyin Sevinçtekin, son bir yıl içinde İsrail'in uluslararası destekle artan saldırganlığını ve 75 yıldır sürdürdüğü Filistin topraklarındaki işgalini eleştirdi. 7 Ekim'den bu yana Gazze'de 50 bin kişinin hayatını kaybettiğini, kadınlar, çocuklar ve yaşlıların soykırıma maruz kaldığını ifade etti. Sevinçtekin, İsrail'e destek veren tüm devletlerin bu suça ortak olduğunu belirterek, İslam dünyasının İsrail rejimine karşı genel bir boykot başlatması gerektiğini dile getirdi. Gazze'ye uygulanan ablukanın kaldırılması için uluslararası platformlarda etkin bir diplomatik seferberlik başlatılması gerektiğini de vurguladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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