Adıyaman'dan 57 saat sonra sevindirici haber Güncel Haberler - Adıyaman'dan 57 saat sonra sevindirici haber 4 katlı bina enkazında kalan 67 yaşındaki Hayrettin Özdil ekiplerce kurtarıldı Depremin en çok darbe vurduğu şehirler arasındaki Adıyaman'da 4 katlı bina enkazında kalan 67 yaşındaki Hayrettin Özdil kurtarma ekiplerince 57 saat sonra sağ... - Adıyaman'dan 57 saat sonra sevindirici haber 4 katlı bina enkazında kalan 67 yaşındaki Hayrettin Özdil ekiplerce kurtarıldı ADIYAMAN - Depremin en çok darbe vurduğu şehirler arasındaki Adıyaman'da 4 katlı bina enkazında kalan 67 yaşındaki Hayrettin Özdil kurtarma ekiplerince 57 saat sonra sağ olarak kurtarıldı. Jandarma arama kurtarma timleri, itfaiye ve AFAD ekipleri, Gölbaşı ilçesinde 4 katlı binanın enkazı altında kalan Özdil için teyakkuza geçti Moloz yığınları arasından sağ olarak kurtarılan Özdil,sedyeye konularak sağlık kuruluşuna sevk edildi. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel Adıyaman Güncel Haberler

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