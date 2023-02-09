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Adıyaman'dan 57 saat sonra sevindirici haber

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- Adıyaman'dan 57 saat sonra sevindirici haber 4 katlı bina enkazında kalan 67 yaşındaki Hayrettin Özdil ekiplerce kurtarıldı Depremin en çok darbe vurduğu şehirler arasındaki Adıyaman'da 4 katlı bina enkazında kalan 67 yaşındaki Hayrettin Özdil kurtarma ekiplerince 57 saat sonra sağ...

- Adıyaman'dan 57 saat sonra sevindirici haber

4 katlı bina enkazında kalan 67 yaşındaki Hayrettin Özdil ekiplerce kurtarıldı

ADIYAMAN - Depremin en çok darbe vurduğu şehirler arasındaki Adıyaman'da 4 katlı bina enkazında kalan 67 yaşındaki Hayrettin Özdil kurtarma ekiplerince 57 saat sonra sağ olarak kurtarıldı.

Jandarma arama kurtarma timleri, itfaiye ve AFAD ekipleri, Gölbaşı ilçesinde 4 katlı binanın enkazı altında kalan Özdil için teyakkuza geçti

Moloz yığınları arasından sağ olarak kurtarılan Özdil,sedyeye konularak sağlık kuruluşuna sevk edildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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