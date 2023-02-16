Adıyaman'dan 2 yaşlı hasta ambulans helikopterle Diyarbakır'a getirildi Güncel Haberler Adıyaman'da kalp durması ve zatürre teşhisi konulan 2 hasta, ambulans helikopterle Diyarbakır'a sevk edildi. Adıyaman'da kalp durması ve zatürre teşhisi konulan 2 hasta, ambulans helikopterle Diyarbakır'a sevk edildi. Adıyaman'da yaşayan Mehmet Ali Polat (83) akciğerindeki ana damarlarından birinin tıkanması sonucu kalp durması, Neslihan Durdun (81) ise ileri düzeyde nefes darlığı ve zatürre teşhisiyle Adıyaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Hastaların yoğun bakım servisinde takip edilmesi amacıyla Van ve Diyarbakır il sağlık müdürlüklerinden yardım istendi. Kısa sürede yapılan hazırlıkların ardından Van ve Diyarbakır'dan Adıyaman'a yönlendirilen hava ambulansları, Polat ile Durdun'u alarak Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi helikopter pistine getirdi. Polat ile Durdun, burada bekleyen 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Kaynak: AA / Güncel Diyarbakır Adıyaman Güncel Haberler

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