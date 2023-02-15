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ADIYAMAN'DAKİ YIKIM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

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ADIYAMAN'da depremin etkisiyle yıkılan yüzlerce ev, cami, okul, iş yerleri havadan görüntülendi.

ADIYAMAN'da depremin etkisiyle yıkılan yüzlerce ev, cami, okul, iş yerleri havadan görüntülendi.

10 ili etkileyen depremlerde en çok hasar gören illerden biri de Adıyaman oldu. Yüzlerce binanın, caminin, çarşının, iş yerlerinin neredeyse yerle bir olduğu, birçok insanın hayatını kaybettiği il için, yurt içinden ve yurt dışından gelen arama ve kurtarma ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. Kentte meydana gelen hasar ve devam eden çalışmalar merkezin farklı bölgelerinden havadan görüntülendi.

- Karaköse

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Adıyaman Güncel Haberler

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