Adıyaman'daki Umut Kent Sitesi Davasında Suçlama ve Savunmalar

Haber : Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - Adıyaman'da 6 Şubat depremlerinde yıkılarak 125 kişinin yaşamını yitirdiği Umut Kent Sitesi davasında Kooperatif Başkanı Hasan Akbaş suçlamaları reddederken, kooperatif üyesi sanıklar ise binanın mimarı, mühendisi ve başkanının Akbaş olduğunu söyleyerek "Suç varsa ona aittir" dedi. ANKA Haber Ajansı'na konuşan müşteki avukatı Zeynal Abidin Gazi Bilgiç, İsias Otel davasında daha az can kaybı olmasına rağmen tutuklu sanıklar bulunurken, bu dosyada 125 kişinin ölümüne rağmen tek bir tutuklu sanığın olmadığını belirterek asli kusurlu sanıkların tutuklanmasını talep etti.

6 Şubat depremlerinde Adıyaman merkez ilçesinde bulunan Umut Kent Sitesi'nin A ve B bloklarının yıkılması sonucu, en küçüğü 5 aylık bebek olmak üzere 125 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı, Umutkent Konut Yapı Kooperatifi Başkanı, binanın mimari ve statik proje müellifi ve fenni mesulü Hasan Akbaş ile kooperatif yetkilileri Gülşat Akbaş, Mehmet Sıdkı Bayraktaroğlu, Dede Korkmaz, Hacı Yusuf Boybey, Muharrem Ergül, Mustafa İnce, Muzaffer Dağ, Sadık Yaşar Özsayın ve Abdurrahman Sayğılı hakkında, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan dava açtı.

Kooperatif başkanı ve üyeleri birbirini suçladı

Adıyaman 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davalarda sanık Hasan Akbaş, üzerine atılı suçlamaları reddetti. Akbaş, "İmar Kanunu'nun 9. maddesi uyarınca imar barışı müracaatı yapıldığında kooperatif üyeleri meydana gelecek neticeden eşit olarak sorumludur. Bu binayla ilgili imar barışı başvurusu yapılmıştır. Benim herhangi bir kusur ve sorumluluğum yoktur" ifadelerini kullandı.

Kooperatif üyesi sanıklar ise savunmalarında, binanın mimarı, mühendisi ve kooperatif başkanının Hasan Akbaş olduğunu belirterek, "Burada bir suç varsa bu Hasan Akbaş'a aittir" değerlendirmesinde bulundu.

Dosya kapsamında tutuklu sanık bulunmazken, yeni bilirkişi raporu bekleniyor.

"Sanıkların tutuklanmasını talep ediyoruz"

Süreci ANKA Haber Ajansı'na değerlendiren müşteki avukatlarından Zeynal Abidin Gazi Bilgiç, dosyada yer alan bilirkişi raporlarında kiriş ve kolonların yetersizliği ile beton kalitesinin düşüklüğü gibi ciddi yapısal sorunların tespit edildiğini hatırlattı. Bilgiç, proje ve uygulama aşamasında kat ve daire sayılarında açık bir uyumsuzluk bulunduğunu söyledi.

Avukat Bilgiç, sanık Hasan Akbaş'ın binanın tüm aşamalarıyla bizzat ilgilendiğini vurgulayarak, "Her ne kadar iddianame 'bilinçli taksir'den düzenlenmiş ise de 'olası kast' durumu söz konusudur" ifadelerini kullandı.

Bilgiç, davanın öneminin yeterince kavranmadığını belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bizim dosyamıza İsias Otel dosyası kadar önem verilmemektedir. İsias'ta vefat sayısı daha az olmasına rağmen tutuklu sanıklar varken, bu dosyada 125 kişinin hayatını kaybetmesine rağmen tek bir tutuklu sanık yok. Kıbrıs kamuoyunun baskısı nedeniyle Adıyaman denilince akla sadece İsias davası geliyor. Adli kontrolle tutuksuz yargılanan sanık Hasan Akbaş ve asli kusurlu diğer sanıkların tutuklanmasını talep ediyoruz."