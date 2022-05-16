Adıyaman'daki Tharsa Antik Kenti'nde kazı ve temizlik çalışmaları başladı - Haberler

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Adıyaman'daki Tharsa Antik Kenti'nde kazı ve temizlik çalışmaları başladı

AA - Orhan Pehlül - Güncel
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Adıyaman'daki Tharsa Antik Kenti'nde kazı ve temizlik çalışmaları başladı

Adıyaman'da, Roma dönemine ait ve içerisinde 60 kaya mezarı bulunan Tharsa Antik Kenti'nde kazı ve temizleme çalışmaları başladı.

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da, Roma dönemine ait ve içerisinde 60 kaya mezarı bulunan Tharsa Antik Kenti'nde kazı ve temizleme çalışmaları başladı.

Müze Müdürü Mehmet Alkan, Kuyulu köyü yakınlarındaki çalışmalar sırasında gazetecilere, bölgenin tarihi hakkında bilgi verdi.

Tharsa Antik Kenti'ndeki kaya mezarlarının bulunduğu alanda kazı ve temizleme çalışmalarının başladığını ifade eden Alkan, kente gelen ziyaretçileri bölgeye davet etti.

Roma dönemine ait olan antik kentte 60 kaya mezarının olduğunu belirten Alkan, "Bu alanda 2021 yılında yaptığımız kazılarda yaklaşık 20 oda mezarının temizliği yapıldı. Bu yıl ise mezar odalarının birçoğunun temizliğini bitirmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

AA / Orhan Pehlül - Güncel

Mehmet Alkan, Adıyaman, Müze, Roma, Güncel, Haberler

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