Adıyaman'daki terör örgütü PKK operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı - Haberler

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Adıyaman'daki terör örgütü PKK operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

AA - Orhan Pehlül - Güncel
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Adıyaman'daki terör örgütü PKK operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Adıyaman'da terör örgütü PKK üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da terör örgütü PKK üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalar kapsamında 16 Mart'ta düzenlenen operasyonda yakalanan K.A'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen K.A, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla tutuklandı.

AA / Orhan Pehlül - Güncel

Cumhuriyet Başsavcılığı, Adıyaman, Terör, PKK, Güncel, Haberler

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