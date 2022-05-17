Adıyaman'daki terör operasyonunda gözaltına alınan eski HDP İl Başkanı tutuklandı - Haberler

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Adıyaman'daki terör operasyonunda gözaltına alınan eski HDP İl Başkanı tutuklandı

AA - Orhan Pehlül - Güncel
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Adıyaman'daki terör operasyonunda gözaltına alınan eski HDP İl Başkanı tutuklandı

Adıyaman'da, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan ve bir dönem HDP İl Başkanlığı yapan zanlı tutuklandı.

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan ve bir dönem HDP İl Başkanlığı yapan zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda kentte operasyon düzenleyen ekipler, terör örgütüne üye olduğu öne sürülen M.V'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Zanlının, 2009-2013 yıllarında HDP Adıyaman İl Başkanlığı yaptığı öğrenildi.

AA / Orhan Pehlül - Güncel

Halkların Demokratik Partisi, Adıyaman, Terör, PKK, Güncel, Haberler

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