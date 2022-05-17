Son Dakika | Terör operasyonunda eski HDP İl Başkanı gözaltına alındı - Haberler

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Son Dakika | Terör operasyonunda eski HDP İl Başkanı gözaltına alındı

AA - Orhan Pehlül - Güncel
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Son dakika haberi... Adıyaman'da, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, bir dönem HDP il başkanlığı yapan şüpheli gözaltına alındı.

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, bir dönem HDP il başkanlığı yapan şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda kentte operasyon düzenleyen ekipler, terör örgütüne üye olduğu öne sürülen M.V'yi gözaltına aldı.

2009-2013 yılları arasında HDP Adıyaman İl Başkanlığı yaptığı öğrenilen şüpheli, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

AA / Orhan Pehlül - Güncel

Halkların Demokratik Partisi, Adıyaman, Terör, PKK, Güncel, Haberler

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