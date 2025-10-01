Adıyaman'daki Silahlı Kavgada 2 Şüpheli Tutuklandı
Adıyaman'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklandı. Kavga sonucunda bir kişi yaralanmıştı.
Adıyaman'daki silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Küçük Sanayi Sitesi'nde iki grup arasında dün çıkan ve bir kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.A. ve M.Ö. tutuklandı, diğer 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel