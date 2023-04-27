Adıyaman'daki prefabrik konutlarda son aşamaya gelindi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde çok sayıda binanın yıkıldığı Adıyaman'da, prefabrik evlerin yapımında son aşamaya gelindi.

Depremlerde evleri yıkılan ya da ağır hasar gören afetzedeler için Kavaklıdere Mahallesi'ndeki 2 bin 550 prefabrik yapının yer alacağı geçici yaşam merkezinde çalışmalar aralıksız sürüyor.

Çalışmaların yüzde 90'ının tamamlandığı merkezde, çocuk oyun alanları ve okul gibi sosyal donatılar da yer alıyor.

Geçici yaşam merkezinde tamamlanan prefabrik evlere depremzedeler yerleştiriliyor.

"Devlet, bütün imkanlarını afetzedeler için seferber etti"

Vali Yardımcısı Mehmet Tığlı, AA muhabirine, prefabrik alanda yaklaşık 12 bin kişinin yaşayacağını söyledi.

Çadır kentlerdeki vatandaşları bir an önce yeni yaşam merkezlerine geçirmek için var güçleriyle çalıştıklarını belirten Tığlı, "Bugün itibarıyla 2 bin 550 prefabrik yapının yüzde 90'ını tamamladık ve ailelerimizi yerleştirmeye başladık. Burası sadece bir yaşam alanı değil, aynı zamanda sosyal donatıların olduğu da bir alan." dedi.

Tığlı, geçici yaşam merkezlerinde vatandaşların ibadetlerini yapabilecekleri mescit, alışverişlerini yapabilecekleri büfe, çocuklarını gönderebilecekleri kreş ve ilkokul da bulunduğunu söyledi.

Devletin bütün imkanlarını afetzedeler için seferber ettiğinin altını çizen Tığlı, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımız hiç endişeye kapılmasınlar, devlet tüm imkanlarıyla deprem bölgesinin her alanına sirayet etmiş vaziyette. Vatandaşlarımızı çadır kentlerden konteynerlere, konforlu alanlara geçirmek için kendisine hedef koymuştur. En kısa süre içinde vatandaşlarımızı konteyner kentlerde ağırlamaya başlayacağız."