Adıyaman'daki otel enkazında KKTC'li öğrencilere ulaşılmaya çalışılıyor Güncel Haberler Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adıyaman'da çöken bir otelin enkazındaki arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adıyaman'da çöken bir otelin enkazındaki arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) gelen sporcuların da konakladığı İsias Otel'in depremler sırasında çökmesiyle enkaz altında kalan kişilerin kurtarılması için başlatılan çalışmalara depremin dördüncü günde devam edildi. İş makinelerinin de katıldığı çalışmalarda şimdiye kadar 1 kişi yaralı kurtarıldı, 32 cansız bedene ulaşıldı. Enkazdaki arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Kaynak: AA / Güncel Adıyaman Kıbrıs Güncel Haberler

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