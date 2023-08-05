Adıyaman'da meydana gelen orman yangını ekiplerin ve vatandaşların müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma sürüyor.

Adıyaman'daki orman yangını söndürüldü

ADIYAMAN - Adıyaman'da meydana gelen orman yangını ekiplerin ve vatandaşların müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Adıyaman'ın kuzey bölgesinde yer alan ve şehir merkezine 2 kilometre mesafede bulunan Karadağ Ormanlık alanda yangın meydana gelmiş ve olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilmişti. Rüzgarın etkisi ve arazi şartlarından dolayı hızla yayılan yangını, kontrol altına alma çalışmaları sonuç verdi.

Vatandaşların da destek verdiği yangın söndürme çalışmalarında Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Komando Timleri de yer aldı. Birçok ağacın zarar gördüğü orman yangını, ekiplerin ve vatandaşların çalışmaları sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.