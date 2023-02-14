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Adıyaman'daki madenciler: Kömür için değil, ömür için geldik

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Adıyaman'daki madenciler: Kömür için değil, ömür için geldik

KAHRAMANMARŞ'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Adıyaman'a arama-kurtarma çalışmaları için gelen madencilerden bir grup ayrılırken, "Kömür için değil, ömür için geldik.

KAHRAMANMARŞ'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Adıyaman'a arama-kurtarma çalışmaları için gelen madencilerden bir grup ayrılırken, "Kömür için değil, ömür için geldik. Hakkımız helaldir, sizler de helal edin" diyerek veda etti.

Kahramanmaraş'ta 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen 10 ilin içerisinde yer alan Adıyaman'da da birçok bina yıkıldı. Kente dünyadan ve Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden arama-kurtarma çalışmaları için ekipler geldi. Zonguldak Türkiye Taşkömürü Kurumu'ndan (TTK) gelen madenciler, onlarca depremzedeyi enkazın altından çıkardı. Bir grup madenci kentten ayrılırken, video çekerek veda etti. Ekip şeflerinden olan Selçuk Uzunöz, "Haklarınızı helal edin. TTK ekibi olarak geri dönüyoruz. Bizden yana hakkımız sonuna kadar helaldir, siz de helal edin" dedi.

'KÖMÜR İÇİN DEĞİL ÖMÜR İÇİN GELDİK'

Madende kullandıkları 'domuz damı' tekniği ile enkazlarda metrelerce aşağıya inerek hayatta kalan depremzedeleri kurtaran TTK madencileri zorlu şartlar altında mücadele verdi. Adıyaman'da arama-kurtarma çalışmalarına katılan ve konakladıkları okula da not bırakan madenciler, "Kömür için değil. Ömür için geldik. Hakkınızı helal edin' diye not yazdı.


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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