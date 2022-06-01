Adıyaman'daki kavgada 2 kişi yaralandı - Haberler

Adıyaman'daki kavgada 2 kişi yaralandı
AA - Orhan Pehlül - Güncel
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Adıyaman'da iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.
Adıyaman'da iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Musalla Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesiyle taraflar birbirlerine taş ve sopalarla saldırdı.
Kavgada yaralanan 2 kişi 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Bölgede önlem alan emniyet ekipleri, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.
AA / Orhan Pehlül - Güncel