Adıyaman'daki Kavga: 6 Şüpheli Tutuklandı

Adıyaman'da husumetli iki grup arasında çıkan kavgada 8 kişi yaralanırken, 6 şüpheli tutuklandı. Olayla ilgili 56 kişi gözaltına alındı, 42'si serbest bırakıldı.

Adıyaman'da aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan ve 8 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin 6 şüpheli tutuklandı.

Adliye binası önünde 3 Ekim'de iki grup arasında çıkan ve 8 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında 56 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 42'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

14 zanlı, haklarında hazırlanan evraklarla mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, şüphelilerden 6'sının tutuklanmasına, 8'inin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Adıyaman Adliyesi önünde bir araya gelen ve aralarında husumet bulunan iki grup arasında başlayan tartışma, kısa sürede bıçak, taş ve sopanın kullanıldığı kavgaya dönüşmüş, 8 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel
