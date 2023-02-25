Adıyaman'daki kamu binalarının onarım çalışmalarına Şanlıurfa'dan gelen ekipler destek veriyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da valilik ve adliye binasında onarım ile bakım çalışmasına Şanlıurfa'dan gönderilen ekipler de destek oluyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da valilik ve adliye binasında onarım ile bakım çalışmasına Şanlıurfa'dan gönderilen ekipler de destek oluyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Adıyaman'da depremlerin etkilediği Valilik ve Adliye binasının onarım bakımı için Şanlıurfa'dan ekip gönderildi.

Adıyaman'da yaraların sarılması için çalışmalarını sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, depremde hasar alan valilik ve adliye binasında bakım ve onarım çalışması başlattı.

Valilik ve Adliye binasının dökülen sıvalarını onaran ekipler, hasarlı alanların da temizliğini yapıyor.