Adıyaman'daki İsias Oteli Davası: Kamu Görevlilerine Üçüncü Duruşma

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde Adıyaman'da 72 kişinin yaşamını yitirdiği İsias Otel'in yıkılmasına ilişkin ihmali olduğu gerekçesiyle haklarında dava açılan kamu görevlileri 3'üncü kez hakim karşısına çıktı.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023 depremlerinde Adıyaman'daki İsias Otel de yıkıldı. Enkaz altında kalan ve turnuva için kente gelen, aralarında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı, voleybolcu öğrenciler ve antrenörler ile tur rehberlerinin de bulunduğu 72 kişi yaşamını yitirdi. Otelin yıkılmasına ilişkin soruşturmada ihmali bulunan kişiler hakkında dava açıldı. Ayrıca, otelin ilk yapım tarihi olan 1993 yılında ruhsatına onay veren dönemin Adıyaman Belediyesi İmar Müdürü Y.G., 2001 yılındaki ikinci yapı ruhsatında imzası bulunan İmar Müdürü M.S.A., Ruhsat Büro Şefi B.B., dönemin Belediye Başkan Yardımcısı O.B., Yapı Kontrol Biriminde görevli daimi işçi A.K., Ruhsat Büroda görevli teknisyen F.K.'ye 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde de başka bir dava açıldı.

Kamu görevlileri hakkında açılan davanın 3'üncü duruşması öncesi otelde yaşamını yitirenlerin yakınları ellerinde pankart ve dövizlerle adliye önünde toplandı. Duruşmayı takip edenler arasında KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, KKTC Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı ve Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya ile siyasi parti temsilcileri de yer aldı.

'SUÇ İŞLEYENLERİNİN TÜMÜNÜN HESAP VERMESİNİ İSTİYORUZ'

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, davanın takipçisi olacaklarını belirterek, "Şampiyon meleklerimize sözümüz var, adalet tecelli edene kadar hep birlikte Adıyaman'da olacağız. Suç işleyenlerinin tümünün hesap vermesini istiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin adaletine güveniyoruz. Adalet tecelli edene kadar hep birlikte Adıyaman'da olacağız. Türkiye'de 60 binin üzerinde insanın öldüğü bu depremde Kıbrıs Türk halkı da evlatlarını, şampiyon melekleri kaybetti. Mücadelemiz devam edecekö diye konuştu.

'İNSANLIĞIN VİCDAN DAVASI'

Toplanan aileler adına açıklama yapan Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı olan Ruşen Yücesoylu Karakaya, otelin bina değil önceden tasarlanmış bir mezar olduğunu ifade ederek, "Bugün bir kez daha Adıyaman'dayız. Her gelişimizde aynı acıyla, aynı kararlılıkla bu topraklara basıyoruz. Bir kez daha adalet için buradayız. Bilirkişi raporu bir kez daha gerçeği yazdı. Grand İsias Oteli bir bina değil, önceden tasarlanmış bir mezardı. Açgözlülük, çıkar hırsı, denetimsizlik, göz yuman yetkililer. Hepsi bir araya geldi ve 72 canımızı bizden aldı. Biz artık bahaneler, ceza indirimleri, taksirli suçlar duymak istemiyoruz. Bu bir 'kaza' değil, bu bir katliamdı ve bu katliam, olası kast ile işlenmiştir. Sanıkların tutuklanmalarını istiyoruz. Biz, Adıyaman 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi heyetinden, Bolu Kartalkaya ve Adana Alpargün'deki mahkeme heyetlerinin cesaretini bekliyoruz. Çünkü adaletin gecikmesi, bizim için her gün yeniden yıkılmaktır. Adalet artık susmasın. Biz adaleti yalnızca geçmiş için değil, bu ülkede bir daha hiçbir çocuğun karanlık bir binada ölmemesi için istiyoruz. Bu dava sadece Şampiyon Meleklerin ve rehberlerimizin değil, insanlığın vicdan davasıdır. Bir daha hiçbir annenin, hiçbir babanın yüreği yanmasın diye buradayız. Adalet, ancak olası kastla hüküm verildiği gün yerini bulacaktır. ve biz o güne kadar nefes aldıkça mücadele edeceğiz. Her gün ölsek de her sabah adalet umuduyla diriliyoruz. Çünkü meleklerimize verdiğimiz bir söz var. Adalet gelecek, başka canlar yanmayacak" dedi.

Konuşmaların ardından KKTC'den gelen aileler bir süre slogan atarak, ellerindeki pankartlarla tepki gösterdi. Toplanan kalabalık daha sonra dava öncesi mahkeme salonuna geçti.

