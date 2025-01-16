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Adıyaman'daki İnşaat Ustaları 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Adıyaman'daki İnşaat Ustaları 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı
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Adıyaman'da Emlak Konut tarafından inşa edilen kalıcı konutlarındaki inşaat ustaları, 2024 yılına damga vuran fotoğrafları inceleyerek 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Ustalar, çeşitli kategorilerde en beğendikleri fotoğrafları seçti.

Adıyaman'da Emlak Konut tarafından afetzedeler için inşa edilen ve Türkiye'nin en büyük şantiyesi olarak nitelendirilen İndere kalıcı konutlarındaki çalışan inşaat ustaları, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Şantiyede çalışan demirci ustaları, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, "Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Demirci ustaları, "Haber" kategorisinde Danylo Antoniuk'un "Yaşam mücadelesi" başlıklı fotoğrafını tercih etti.

Ustalar, "Günlük Yaşam" kategorisinde Osmancan Gürdoğan'ın "Madenciler", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Samır Jordamovıc'ın "Umut var", "Spor" kategorisinde Ahmet İzgi'nin "Azimle gelen" ve "Özgür Suriye" kategorisinde ise Murat Şengül'ün "Halkın gücü" fotoğraflarını seçti.

Demirci ustası Mehmet Karataş, yaptığı açıklamada, Anadolu Ajansının karelerini çok beğendiğini, kurumun çok güzel işler yaptığını söyledi.

İşçilerden Ahmet Aktaş da fotoğrafların çok güzel olduğunu belirterek afetzedelerin sıcak yuvalarına kavuşmaları için şantiyede canla başla çalıştıklarını ifade etti.

Kaynak: AA / Ali Gazel - Güncel
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