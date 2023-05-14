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Adıyaman'daki hasta veya engelliler 'seyyar sandık' ile oylarını kullandı

Adıyaman'daki hasta veya engelliler "seyyar sandık" ile oylarını kullandı

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Adıyaman İl Seçim Kurulu görevlileri, Malazgirt ve Yeşilyurt mahallelerinde ikamet eden ve oy kullanmaya gidemeyecek derecedeki vatandaşların evine seyyar sandık götürdü.

Adıyaman İl Seçim Kurulu görevlileri, Malazgirt ve Yeşilyurt mahallelerinde ikamet eden ve oy kullanmaya gidemeyecek derecedeki vatandaşların evine seyyar sandık götürdü.

Sandık görevlileri, getirdikleri taşınabilir seçim sandığını, Ramazan Atar ile Fatma Kurt'un evlerine götürerek oy kullanma işlemi hakkında bilgi verdi.

Fatma Kurt'un kızı Derya Dirgen, AA muhabirine, seçimlerin hayırlı olmasını diledi.

Annesinin engelinden dolayı okula oy kullanmaya gidemediğini belirten Dirgen, evine kadar gelen görevlilere teşekkür etti.

Ramazan Atar'ın eşi Hanım Atar ise eşinin hasta olması dolayısıyla okula oy kullanmaya gidemediğini, sandığın ayaklarına kadar getirilmesinin büyük bir hizmet olduğunu söyledi.

Adıyaman merkezde hastalığı ya da engeli nedeniyle sandık başına gidemeyen 16 seçmenin, "seyyar sandık" uygulamasından faydalanacağı öğrenildi.

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Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel

Yeşilyurt Malazgirt Adıyaman Güncel Haberler

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