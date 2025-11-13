Haberler

Adıyaman'daki Akgül Apartmanı Davasında Yeni Gelişmeler

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adıyaman'da 6 Şubat depremlerinde yıkılan Akgül Apartmanı davasında, yeni bilirkişi raporunun 7 ay geçmesine rağmen mahkemeye ulaşmaması nedeniyle duruşma 19 Ocak 2026'ya ertelendi. Depremde kayıplar yaşayan Selman Demirci, adaletin yerini bulması için mücadele edeceklerini belirtti.

HABER: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - Adıyaman'da 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 15 kişinin hayatını kaybettiği Akgül Apartmanı davasında, yeni bilirkişi raporu 7 ay geçmesine rağmen mahkemeye ulaşmadı, duruşma 19 Ocak 2026'ya ertelendi. Binada eşi ve iki çocuğunu kaybeden Selman Demirci, "Ne olursa olsun, binanın yıkılmasında sorumluluğu bulunan sanıklar ve kamu görevlileri yargılanana kadar pes etmeyeceğiz. Adalet muhakkak yerini bulacak" dedi.

6 Şubat depremlerinde Adıyaman'ın Merkez ilçesi Barbaros Mahallesi'nde bulunan Akgül Apartmanı yıkıldı. Enkaz altında kalan 15 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı, yapı sahipleri Memet Akgül ve Yusuf Bozat hakkında, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açtı.

Adıyaman 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 19 Mart'ta görülen ikinci duruşmada yeni bilirkişi raporu alınmasına karar verildi. Ancak 7 ay geçmesine rağmen rapor beşinci duruşmaya da yetişmedi. Mahkeme heyeti, raporun gelmesinin beklenilmesi için davayı 19 Ocak 2026'ya erteledi.

"Pes etmeyeceğiz"

Depremde eşi ve iki çocuğunu kaybeden Selman Demirci, süreci ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi:

"7 aydır beklenen bilirkişi raporu hala gelmedi. Mahkeme heyeti defalarca değişti. Ne yapmak istediklerini anlayamıyoruz. Ancak ne olursa olsun, binanın yıkılmasında sorumluluğu bulunan sanıklar ve kamu görevlileri yargılanana kadar pes etmeyeceğiz. Adalet muhakkak yerini bulacak."

Kaynak: ANKA / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ı resmi törenle karşıladı

Kriz beklentilerini boşa düşüren ziyaret! Resmi törenle karşılandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kumpir ve midye faciası: 6 yaşındaki Kadir ile 3 yaşındaki Masal artık hayatta değil

Yedikleri kumpir ve midye, 2 çocuğu hayattan kopardı
Filenin Sultanları, İslami Dayanışma Oyunları'nda üst üste ikinci kez şampiyon

Filenin Sultanları üst üste ikinci kez şampiyon
İlkay hakkında sürpriz iddia! Ayrılığı duyurdular

İlkay hakkında sürpriz iddia! Ayrılığı duyurdular
Eşi ve 2 çocuğunu katleden polisten dikkat çeken hareket

Eşi ve 2 çocuğunu katleden polisten dikkat çeken hareket
Kumpir ve midye faciası: 6 yaşındaki Kadir ile 3 yaşındaki Masal artık hayatta değil

Yedikleri kumpir ve midye, 2 çocuğu hayattan kopardı
Bahis cezası alan Eren Elmalı'nın forma giyemeyeceği dev maçlar belli oldu

Bahis cezası alan Eren'in kaçıracağı dev maçlar
Ölümden dönen Özgü Namal yaşananları anlattı: 10-15 dakika nefes alamadım

Ölümden dönen Özgü Namal yaşananları anlattı
Google'da bile çıkmıyor! 35 yıldır arayanlar var, 2 arkadaş 'bulunmaz' denileni de buldu

35 yıldır arayanlar var! 2 arkadaş "bulunmaz" denileni de buldu
10 Kasım'da sirenler çalarken halay çeken işçiler gözaltına mı alındı?

10 Kasım'da saat 9'u 5 geçe halay çeken işçilerle ilgili bomba iddia
Dans müziğine dayanamayan kadın, şoförü maket bıçağı ile tehdit etti

Dans müziğine dayanamayan kadın, şoförü maket bıçağı ile tehdit etti
İstanbul'da korkutan deprem

Türkiye beşik gibi sallanıyor! Depremin merkez üssü bu kez İstanbul
Kaldırımda yürüyen kadını darbedip, kesici aletle yaraladı

Kaldırımda yürüyen kadın kabusu yaşadı
TOKİ kampanyasına başvuranların beklediği haber geldi

TOKİ kampanyasına başvuranların beklediği haber geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.