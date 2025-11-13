Adıyaman'daki Akgül Apartmanı Davasında Yeni Gelişmeler

HABER: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - Adıyaman'da 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 15 kişinin hayatını kaybettiği Akgül Apartmanı davasında, yeni bilirkişi raporu 7 ay geçmesine rağmen mahkemeye ulaşmadı, duruşma 19 Ocak 2026'ya ertelendi. Binada eşi ve iki çocuğunu kaybeden Selman Demirci, "Ne olursa olsun, binanın yıkılmasında sorumluluğu bulunan sanıklar ve kamu görevlileri yargılanana kadar pes etmeyeceğiz. Adalet muhakkak yerini bulacak" dedi.

6 Şubat depremlerinde Adıyaman'ın Merkez ilçesi Barbaros Mahallesi'nde bulunan Akgül Apartmanı yıkıldı. Enkaz altında kalan 15 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı, yapı sahipleri Memet Akgül ve Yusuf Bozat hakkında, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açtı.

Adıyaman 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 19 Mart'ta görülen ikinci duruşmada yeni bilirkişi raporu alınmasına karar verildi. Ancak 7 ay geçmesine rağmen rapor beşinci duruşmaya da yetişmedi. Mahkeme heyeti, raporun gelmesinin beklenilmesi için davayı 19 Ocak 2026'ya erteledi.

"Pes etmeyeceğiz"

Depremde eşi ve iki çocuğunu kaybeden Selman Demirci, süreci ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi:

"7 aydır beklenen bilirkişi raporu hala gelmedi. Mahkeme heyeti defalarca değişti. Ne yapmak istediklerini anlayamıyoruz. Ancak ne olursa olsun, binanın yıkılmasında sorumluluğu bulunan sanıklar ve kamu görevlileri yargılanana kadar pes etmeyeceğiz. Adalet muhakkak yerini bulacak."