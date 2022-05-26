Adıyaman'da zihinsel engelli lise öğrencisini darbeden okul görevlisi tutuklandı - Haberler

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde zihinsel engelli öğrenciyi darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan okul görevlisi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, ilçedeki çok programlı bir lisede özel eğitim sınıfında öğrenim gören 11'inci sınıf öğrencisi zihinsel engelli Z.K, okuldaki hizmetli K.A. tarafından darbedildi.

112 Acil Servis ekiplerince Çelikhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Z.K'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan ve sevk edildiği hakimlikçe serbest bırakılan K.A, savcılığın itirazı üzerine sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, açığa alınan K.A. hakkında idari soruşturma başlattı.