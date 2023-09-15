Adıyaman'da Yunus Polis Ekipleri Şok Uygulama Yaptı

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yunus Polis Ekipleri, halkın can ve mal güvenliğini korumak amacıyla Yeni Mahalle Karapınar Caddesi üzerinde şok uygulama gerçekleştirdi. Araçlar tek tek durdurularak arandı, kişilerin üst aramaları ve kimlik sorgulamaları yapıldı.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yunus Polis Ekiplerince şok uygulama yapıldı.

Halkın can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yunus Polis Ekiplerince Yeni Mahalle Karapınar Caddesi üzerinde uygulama yapıldı. Gerçekleştirilen şok uygulamada araçlar tek tek durdurularak arandı. Araç içerisinde bulunan kişilerin de üst aramaları ve kimlik sorgulamaları gerçekleştirildi. Uygulamaların aralıksız bir şekilde devam edeceği belirtildi. - ADIYAMAN