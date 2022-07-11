Yorgun mermi isabet eden kişi yaralandı Adıyaman'da evinin bahçesinde oturduğu esnada mermi isabet eden kişi hastaneye kaldırıldı. Adıyaman'da evinin bahçesinde oturduğu esnada mermi isabet eden kişi hastaneye kaldırıldı. Yunus Emre Mahallesi'ndeki evinin bahçesinde akrabalarıyla oturan Aziz Akgün'e nereden geldiği belirlenemeyen mermi isabet etti. Karnından yaralanan Akgün, 112 Acil Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Akgün, hastanede, AA muhabirine yaşadıklarını anlattı. AA / Orhan Pehlül - Güncel Güncel Haberler

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