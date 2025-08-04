Adıyaman'da Yolcu Otobüsü ile Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen kazada yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı. Otomobil sürücüsü ve beraberindeki 4 kişi yaralandı, yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
M.Ç. idaresindeki 02 KP 700 plakalı yolcu otobüsü, Çelik köyü yakınlarında A.K. idaresindeki 02 EN 955 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü ve beraberindeki 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel