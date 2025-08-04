Adıyaman'da Yolcu Otobüsü ile Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı

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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen kazada yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı. Otomobil sürücüsü ve beraberindeki 4 kişi yaralandı, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

M.Ç. idaresindeki 02 KP 700 plakalı yolcu otobüsü, Çelik köyü yakınlarında A.K. idaresindeki 02 EN 955 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü ve beraberindeki 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel
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