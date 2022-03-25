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Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı, 7 kişi yaralandı

AA - İsmail Kaya - Güncel
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Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı, 7 kişi yaralandı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

Yasir Can idaresindeki 02 ABV 390 plakalı otomobil, Kahta-Siverek kara yolunun 11. kilometresinde, Mehmet Yücekaya'nın kullandığı 02 AAR 986 plakalı yolcu minibüsüyle çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı.

Sağlık ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

AA / İsmail Kaya - Güncel

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