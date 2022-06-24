Adıyaman'da yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adıyaman'da yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı

AA - İsmail Kaya - Güncel
 - Güncelleme:
Adıyaman'da yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Emrah Alptekin idaresindeki 02 KL 449 plakalı yolcu minibüsü, Yavuz Selim Mahallesi Şehit Yunus Uğur Anadolu Lisesi kavşağında, Kadir Kurtar'ın kullandığı 41 FV 223 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlardaki 2 kişi yaralandı.

Ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AA / İsmail Kaya - Güncel

Anadolu Lisesi Adıyaman Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title