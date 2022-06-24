Adıyaman'da yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Emrah Alptekin idaresindeki 02 KL 449 plakalı yolcu minibüsü, Yavuz Selim Mahallesi Şehit Yunus Uğur Anadolu Lisesi kavşağında, Kadir Kurtar'ın kullandığı 41 FV 223 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler ile araçlardaki 2 kişi yaralandı. Ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. AA / İsmail Kaya - Güncel Anadolu Lisesi Adıyaman Güncel Haberler

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