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Adıyaman'da Yol Kazaları Devam Ediyor: Son Kazada 3 Kişi Yaralandı

Adıyaman'da Yol Kazaları Devam Ediyor: Son Kazada 3 Kişi Yaralandı

Güncel Haberler

Adıyaman'da son bir hafta içerisinde 2 aracın taklalar attığı yolda bir kaza daha yaşandı. Meydana gelen son kazada 3 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Adıyaman'da, son bir hafta içerisinde 2 aracın taklalar attığı yolda bir kaza daha yaşandı. Meydana gelen son kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Bayram Ç., idaresindeki 02 AAK 656 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak Yunus Emre Mahallesi Millet Caddesi üzerinde takla attı. Meydana gelen kazada sürücü Bayram Ç., ve otomobilde bulunan Oğuzhan Ç., ile 6 yaşlarındaki Ecrin Ç., yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan kazanın meydana geldiği yerde son 1 hafta içerisinde 3 otomobilin takla attığı ve toplam 8 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Adıyaman Güncel Haberler

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