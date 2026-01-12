Haberler

Adıyaman'ın 4 ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi

Güncelleme:
Adıyaman'ın dört ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, tedbirler alındığı ve bazı kamu personelinin idari izinli sayılacağı duyuruldu.

Adıyaman'ın 4 ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Çelikhan, Gerger, Sincik ve Gölbaşı ilçeleri ile merkeze bağlı Kaşköy, Koçali, Dağ Kuyucak, Yazıbaşı, Ağikan, Olgunlar, Bozatlı ve Ağıllı köylerinde etkili olan yoğun kar yağışına karşı vatandaşların olumsuzluk yaşamaması için tüm tedbirlerin alındığı kaydedildi.

Açıklamada, ilçelerdeki tüm eğitim kurumlarında, yarın eğitime ara verildiği duyuruldu.

Kamu kurumlarında görev yapan engelli, hamile, kronik rahatsızlığı bulunanlar ve 0-6 yaş arası çocuğu bulunan kadın personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

