Adıyaman'da eğitime kar engeli

Adıyaman'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yarın eğitime ara verildiği duyuruldu.

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde beklenen yoğun kar yağışı ve buzlanma riskine karşı vatandaşların sorun yaşamaması amacıyla tüm tedbirlerin alındığı belirtildi.

Açıklamada, bu kapsamda ildeki tüm eğitim kurumlarında yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

Ayrıca kamu kurumlarında görev yapan engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı bulunan personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.