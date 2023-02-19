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Adıyaman'da Yıkılan Otelin Ortağı İstanbul'da Gözaltına Alındı

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Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Adıyaman’da yıkılan bir otelin ortaklarından Nazan B., yolcu karşılamak için geldiği İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alındı.

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Adıyaman'da yıkılan bir otelin ortaklarından Nazan B., yolcu karşılamak için geldiği İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre; Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Adıyaman'da yıkılan Bozdoğan Oteli'nin ortaklarından olan Nazan B., bugün öğlen saatlerinde, yolcu karşılamak için İstanbul Havalimanı'nda geldi. Depremin ardından Adıyaman 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak' suçundan hakkında yakalama kararı çıkarıldığı belirlenen Nazan B., gözaltına alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Nazan B.'nin emniyetteki sorgusu devam ettiği öğrenildi.

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Kaynak: ANKA / Güncel

İstanbul Havalimanı Kahramanmaraş Adıyaman Güncel Haberler

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