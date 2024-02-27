Adıyaman'da yıkılan binanın istinat duvarı otomobile zarar verdi
Adıyaman'ın Besni ilçesinde bulunan bir binanın istinat duvarı toprak kayması sonucu kısmen yıkıldı. Yıkıntının altında kalan park halindeki otomobil hasar gördü. Polis ekipleri, bölgeyi güvenlik şeridiyle kapattı.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde yıkılan bir binanın istinat duvarı, park halindeki otomobile zarar verdi.
Alınan bilgiye göre, 15 Temmuz Şehitler Mahallesi'ndeki bir binanın istinat duvarı toprak kayması nedeniyle kısmen yıkıldı.
Bir bölümü yıkıntının altında kalan park halindeki Mustafa Deniz'e ait 46 AAV 510 plakalı otomobil hasar gördü.
Polis ekipleri, bölgeyi güvenlik şeridiyle kapattı.