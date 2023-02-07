Adıyaman'da yıkılan binanın enkazından yaklaşık 21 saat sonra 1 çocuk kurtarıldı Güncel Haberler Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da, yıkılan bir binanın enkazından 1 çocuk yaralı olarak çıkarıldı. Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da, yıkılan bir binanın enkazından 1 çocuk yaralı olarak çıkarıldı. Atatürk Bulvarı'nda 9 katlı binanın çökmesi sonucu enkaz altında kalanların kurtarılması amacıyla AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Ortam dinlemesinin ardından enkazın altından yaklaşık 21 saat sonra yaralı olarak çıkarılan ve 12 yaşındaki Sefa Yaprak olduğu öğrenilen çocuk, bölgedeki sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Bu arada, yıkılan binanın çevresinde vatandaşlar da enkaz altında kalan yakınlarından haber bekliyor. Güncel Kaynak: AA / Müslüm Etgü Atatürk Bulvarı Kahramanmaraş Adıyaman AFAD Güncel Haberler

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