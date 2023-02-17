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ADIYAMAN'DA YIKILAN BİNALARIN ENKAZI İL DIŞINA TAŞINIYOR

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KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ve Elbistan merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremde birçok binanın yıkıldığı Adıyaman'da arama- kurtarma çalışmaları devam ederken, yıkılan binaların enkazı ise kamyonlarla kent dışında 2 ayrı noktaya taşınıyor.

KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ve Elbistan merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremde birçok binanın yıkıldığı Adıyaman'da arama- kurtarma çalışmaları devam ederken, yıkılan binaların enkazı ise kamyonlarla kent dışında 2 ayrı noktaya taşınıyor.

Kent merkezinde iş makineleriyle kamyonlara doldurulan molozların bir kısmı Atatürk Barajı yakınlarındaki Sitilce mevkisine boşaltılıyor. Kamyonların boşalttığı molozlar iş makinelerinin yardımıyla düzeltiliyor. Molozların bir kısmı da kentin diğer çıkış noktası olan Şanlıurfa yolu üzerinde bulunan organize sanayinin karşısındaki boş bir araziye dökülüyor. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Elbistan Adıyaman Güncel Haberler

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