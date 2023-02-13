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Adıyaman'da yıkılan 6 binanın müteahhidi Mersin'de yakalandı

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Adıyaman'da yıkılan 6 binanın müteahhidi Mersin'de yakalandı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde yıkılan 6 binanın müteahhidi Mersin'de yakalandı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde yıkılan 6 binanın müteahhidi Mersin'de yakalandı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerde bölgede yıkılan binalarla ilgili başlatılan soruşturmanın hızla devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, soruşturma kapsamında Besni ilçesinde yıkılan 6 binanın müteahhitliğini üstlenen ve şu ana kadar 123 kişinin ölümüne neden olduğu değerlendirilen Şükrü İşitmen hakkında gözaltı kararı verildiği, şüphelinin Mersin Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandığı ifade edildi.

Şüphelinin adli işlemleri için Besni ilçesine getirileceği, konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

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Kaynak: AA / Güncel

Kahramanmaraş Cumhuriyet Adıyaman Mersin Güncel Haberler

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