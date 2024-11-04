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Adıyaman'da Yerinde Dönüşüm Projesi'ne Yoğun İlgi

Adıyaman'da Yerinde Dönüşüm Projesi'ne Yoğun İlgi
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Kahramanmaraş merkezli depremlerden zarar gören Adıyaman'da, vatandaşlar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın başlattığı Yerinde Dönüşüm Projesi'ne büyük ilgi gösteriyor. Projeye 23 binden fazla başvuru yapılırken, 10 binden fazla bağımsız bölüm inşaat aşamasına geçti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden ağır hasar alan Adıyaman'da, vatandaşlar kendi evlerini yeniden yerinde inşa etmek amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının başlattığı Yerinde Dönüşüm Projesi'ne yoğun ilgi gösteriyor.

Adıyaman'da bir yandan depremde yıkılan binaların yerine kalıcı konutların yapımı sürürken diğer yandan da "Yerinde Dönüşüm Projesi" ile hak sahibi vatandaşlar 750 bin lira hibe ve 750 bin lira faizsiz kredi desteğiyle evlerini yerinde inşa ediyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Faysal Ergezen, AA muhabirine, projeye ilginin yoğun olduğunu söyledi.

Kentte hummalı bir çalışma yürütüldüğünü aktaran Ergezen, "İlimizde yerinde dönüşümden faydalanmak isteyen 23 binden fazla vatandaş başvuru yaptı. Bunlardan 10 binden fazla bağımsız bölüm ise yerinde dönüşümden ruhsatlarını alıp inşaatlara başladı." dedi.

İnsanların yeniden yerlerinde ev yapmak için çaba gösterdiğini vurgulayan Ergezen, "İnsanlarımız bulunduğu mevkide komşularla iç içe aynı yerde kendileri kontlarını inşa etmek için bir araya geldiler ve çoğunluğu sağladılar. İnşaat süreci de hızlı bir şekilde sürüyor. Evini bitirip yerleşen ailelerinin de bulunduğunu belirtmek isterim." diye konuştu.

Müteahhitlere 4 milyar lira ödeme yapıldığını anlatan Ergezen, yerinde dönüşümlerin, proje aşamasından zemin etüdü, beton dökümüne kadar tüm süreçlerinin il müdürlüğünün kontrolünde devam ettiğini ifade etti.???????

Ergezen, başvuruları tamamlanan yapılar için ruhsatlandırma çalışmalarının titizlikle yürütüldüğünü dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Proje inceleme dahil tüm süreçler müdürlüğümüz tarafından kontrol edilmektedir. Burada önemli olan, depreme dayanıklı yapılar yapmak. Bizim için önemli olan, binanın statiği, betonarmesi... Bunun için de olan hata varsa bunlarla ilgili gerekli düzeltmeler yapılıyor."

Müteahhit Ayhan Aydın da kentte Yerinde Dönüşüm Projesi'nin ilgi gördüğünü belirterek, vatandaşların yeniden evlerine kavuşmaları için çaba sarf ettiklerini söyledi.

Hak sahibi vatandaşlardan Abdurrahman Şahin de Yerinde Dönüşüm Projesi'nden faydalandığını, yıkılan evinin yeniden yerinde yapıldığını, devlet büyüklerine teşekkür ettiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel
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