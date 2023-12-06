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Adıyaman'da Yerinde Dönüşüm Projesi'ne Başvuru Sayısı 20 Bin 640 Oldu

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Adıyaman'da, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hayata geçirilen 'Yerinde Dönüşüm Projesi'ne başvuru sayısı 20 bin 640 oldu. Adıyaman Valisi Osman Varol, başvuruların incelendiğini ve vatandaşların ilgisinin arttığını belirtti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Adıyaman'da, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hayata geçirilen "Yerinde Dönüşüm Projesi"ne başvuru sayısı 20 bin 640 oldu.

Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerin yıkıma neden olduğu Adıyaman'da kalıcı konutların yapımı devam ederken, bazı vatandaşlar ise kendi evlerinin yerinde yapılması için "Yerinde Dönüşüm Projesi"ne başvuruyor.

Adıyaman Valisi Osman Varol, AA muhabirine, kentte şu ana kadar 20 bin 640 depremzedenin projeye başvuruda bulunduğunu dile getirdi.

Başvuruların incelendiğini belirten Varol, "Özellikle hibe ve kredi olarak verilen miktarın artırılmasıyla vatandaşımızın ilgisi daha da arttı. Kırsalda, şehir ve ilçe merkezlerimizde ciddi sayıda vatandaşımız bu programdan istifade edecek." dedi.

İnşaat izinleri verilmeye başladı

Ruhsatlandırma ve inşaat izinlerinin verildiğini aktaran Vali Varol, "Şu ana kadar yaklaşık 50 vatandaşımıza ruhsatlandırma ve inşaat izin belgeleri düzenlendi. Besni ve Tut ilçemizde, bazı köylerimizde vatandaşlarımız toplu olarak yerinde dönüşüm programından istifade edip kendileri bir müteahhit bulup toplu olarak köylerindeki binalarını yerinde dönüşüm programından sağlanan kaynakla kendileri yaptıracak bir düzen oluşturdular ve bu sayı giderek artıyor." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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